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Вплинув сезонний фактор: вперше за місяць на ринку дорожчає популярний овоч

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Овочі
Овочі. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Хоча вартість виросла, але товар все одно коштує дешевше, аніж рік тому

На українському ринку скорочується пропозиція ріпчастої цибулі через сезонний фактор. Тому ціни на неї почали повзти вгору і така тенденція протримається недовго.

Виробники наразі відвантажують овоч по 10-16 гривень за кіло. Це на 15% дорожче, аніж на початку минулого тижня, як повідомили у проєкті EastFruit.

За словами гравців ринку, причиною здорожчання цього товару став період міжсезоння, а саме зменшення пропозиції. Більшість фермерів завершили реалізацію ріпчастої цибулі, а на збирання врожаю пізніх сортів взялись лише деякі господарства.

Однак навіть після росту цін, цибуля наразі в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, аніж наприкінці липня у 2023 році.

Фермери кажуть, що таке явище тимчасове і на особливе здорожчання вони не очікують. На їх думку, ціни почнуть падати, коли пропозиція ріпчастої цибулі почне збільшуватись з місцевих господарств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку вже з'явилась осіння малина, якість якої краща, аніж літніх сортів. Ціна на неї поступово падатиме.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Прогноз #Ріпчаста цибуля