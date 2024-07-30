Укр

Повлиял сезонный фактор: впервые за месяц на рынке дорожает популярный овощ

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Овощи
Овощи. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Хотя стоимость выросла, но товар все равно стоит дешевле, чем год назад

На украинском рынке сокращается предложение репчатого лука из-за сезонного фактора. Поэтому цены на него начали ползти вверх, и такая тенденция продержится недолго.

Производители отгружают овощ по 10-16 гривен за кило. Это на 15% дороже, чем в начале прошлой недели, сообщили в проекте EastFruit.

По словам игроков рынка, причиной удорожания этого товара стал период межсезонья, а именно уменьшение предложения. Большинство фермеров завершили реализацию репчатого лука, а на сбор урожая поздних сортов взялись лишь некоторые хозяйства.

Однако даже после роста цен лук в Украине стоит в среднем на 26% дешевле, чем в конце июля в 2023 году.

Фермеры говорят, что такое явление временное и особого подорожания они не ожидают. По их мнению, цены начнут падать, когда предложение репчатого лука начнет увеличиваться с местных хозяйств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на рынке уже появилась осенняя малина, качество которой лучше, чем летних сортов. Цена на нее будет постепенно падать.

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#Цены #Цены на продукты #Прогноз #Репчатый лук