Молоко скоро може стати дорогим задоволенням: скільки воно коштує зараз

Експерти прогнозують зростання цін

У червні зростання цін на продукти прискорилося і стало найбільшим з початку 2024 року. Восени ще подорожчають п’ять категорій продуктів, серед них і молоко.

"Телеграф" розповідає, скільки зараз коштує молоко в Україні та чому ціна на нього зростатиме. У виробництві молока активно використовується електроенергія і зростання тарифів на неї, а також перебої в електропостачанні позначаються на вартості кінцевого продукту.

Наразі в АТБ ультрапастеризоване молоко торгової марки "Яготинське" жирністю 2,6% коштує 42,90 грн за упаковку 0,9 кг. Найнижча ціна на молоко "Своя лінія" жирністю 1,5% — зі знижкою 28,50 грн.

У "Сільпо" найдешевше молоко "Селянське" 0,5% жирності — 30,39 грн за 900 грамів. 900-грамове пакування "Яготинського" жирністю 3,2% можна купити за 46,29 грн.

У "Варусі" "Яготинське" жирністю 2,5% у пакеті вагою 900 гр зараз по акції, всього 29,90 (звичайна ціна — 41,90). "Наше молоко" ультрапастеризоване жирністю 2,5% — 46,50 грн за літр.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання цін на молоко та молочні продукти. Причина насамперед у дефіциті електроенергії.

Усі процеси у молочній промисловості – від доїння до зберігання молока – передбачають використання електрики. Фермі на 500 голів необхідно на 1 годину до 100 кВт, а це потребує значних обсягів дизпалива, зростає витратна частина.

"Сьогодні молочка у закупівлі за червень-липень уже зросла на 3—5%. Те саме стосується і переробної галузі. Молоко та кисломолочна продукція подорожчали приблизно на 7%, але виробники очікують помітних змін у другій половині року. Якщо врахувати, що вершкове масло у червні 2024 року стало своєрідним рекордсменом подорожчання порівняно з червнем 2023 року – на 15,8%, то є шанс на Різдво побачити стандартну пачку вершкового масла за ціною 100 гривень”, – розповів Денис Марчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про ціни на кавуни. Вони дещо виросли, але це явище тимчасове.