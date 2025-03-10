"Шалений принтер" Трампа б’є по світовій економіці: яка валюта ослабне, а яка – посилиться

Підвищення мит і тарифів зачепили не всіх

Шалені економічні рішення та не завжди обдумані політичні заяви президента США Дональда Трампа призвели до того, що найбільшу економіку світу лихоманить. Водночас це впливає на курс американського долара та інших основних світових валют.

"Телеграф" поговорив про це з координатором експертних груп Економічної експертної платформи Олегом Гетьманом. Він пояснив які економіки вистоять, а які – будуть намагатися мінімізувати втрати.

Більше читайте у публікації: "Трамп повертає долар по 8? Що коїться з валютою і чи бігти по євро".

"Постійно то мита з'являються, то потім скасовуються, відтерміновується на місяць, знов вводяться, а потім для когось вони знову скасовуються. Що буде найближчим часом з валютами — не вгадає ніхто. Через ці шалені рішення й турбулентність різні валюти поводяться по-різному", — каже Гетьман.

За його словами, деякі країни, які хочуть мінімізувати для себе втрати від накладених санкцій будуть потрохи девальвувати свою валюту.

Наприклад, долар коштує 4 польських злотих, а після зниження вже 4,5. Бо коли девальвуєш валюту — відповідно, твій експорт стає більш вигідним, пояснює експерт. І в такий спосіб вони будуть намагатись мінімізувати втрати від цих додаткових тарифів.

"Деякі інші валюти будуть, як британський фунт (якого не зачепили взагалі мита, тарифи, санкції) навпаки посилюватись. Тож ніхто насправді не вгадає, що буде далі, бо шалений принтер продукує просто шалені ідеї. Певні місяці ми будемо спостерігати турбулентність", — прогнозує експерт.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав, як саміт у Лондоні вплинув на курс євро і долара в Україні.