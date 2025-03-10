У столиці затримали керівництво "Київзеленбуду": що відомо про арештованих

Зазначається, що справа стосується хабарів

У четвер, 6 березня, в Києві у ході спільної операції Служби безпеки України та Національної поліції, були затримані гендиректор КО "Київзеленбуд" Юрій Бахмат та його заступник Олексій Лукаш. Наразі всі вони перебувають під вартою.

Про це повідомив Олександр Рудоманов, журналіст, менеджер АТ "Укрзалізниця", який наразі несе службу в Збройних силах України. Джерела "Телеграфу" підтвердили цю інформацію.

Що відомо про затриманих

Юрій Бахмат

До призначення на посаду керівника "Київзеленбуду" Юрій Бахмат мав досвід роботи у різних державних установах. Він обіймав посади у Держінвестпроєкті, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві інфраструктури та Київській міській державній адміністрації.

У жовтні 2023 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про його призначення на посаду генерального директора комунального підприємства "Київзеленбуд".

Згідно з декларацією за 2024 рік, у власності Бахмата та його родини є квартира у селі Крюківщина Київської області, площею 85,3 метра квадратних, оформлена на нього та членів сім’ї.

Володіє він і двома автомобілями:

Honda CR-V (2013 року випуску), куплений у 2019 році за 214 900 гривень;

KIA Sportage (2020 року випуску), придбаний його дружиною у 2023 році за 1 001 500 гривень.

Грошовими активами Бахмат задекларував 50 000 гривень та 15 000 доларів готівкою. Його дружина має 35 000 гривень та 2000 доларів готівкових коштів.

За 2024 рік Юрій Бахмат отримав 169 383 гривень заробітної плати у Київзеленбуду, 527 242 гривень склав дохід від роботи в Департаменті захисту довкілля КМДА. Його дружина Тетяна Бахмат заробила у Дарницькому лісопарковому господарстві 334 990 гривень, а також отримала зарплата в Нафтогазі України у розмірі 14 072 гривень.

Олексій Лукаш

Олексій Лукаш був призначений першим заступником гендиректора "Київзеленбуду" 29 серпня 2024 року. Крім того, він працював у Комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Солом’янського району столиці.

Згідно з декларацією, Лукаш володіє нерухомістю, автомобілем, а також має значні грошові активи:

Квартира в Києві площею 67 метрів квадратних (у спільній власності 50% з Людмилою Лукаш);

Житловий будинок та земельна ділянка, що належать його дружині Христині Лукаш;

Ще одна земельна ділянка площею 2500 метрів квадратних, придбана його дружиною у 2021 році за 40 000 гривень.

У власності родини також знаходиться легковий автомобіль Audi A8 (2013 року випуску), придбана його дружиною у 2020 році за 303 369 гривень.

За 2024 рік Лукаш отримав такі доходи:

764 220 гривень – зарплата в КП з утримання зелених насаджень у Солом’янському районі Києва;

309 130 гривень – зарплата в Київзеленбуді;

Його дружина отримала 442 649 гривень заробітної плати.

Грошовими активами Лукаш зберігає 25 000 доларів та 150 000 гривень готівкою.

У дописі Олександра Рудоманова згадується посадовець Олександр Гора, однак в коментарях журналістка Леся Падалка дописала, що інформації про такого працівника Київзеленбуду ніхто не має.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина передала Україні підозрюваного в фальсифікації перевірки підприємця, що призвело до несплати 1,3 млн грн податків. Колишнього заступника керівника податкової служби Полтавщини, якого розшукували понад два роки, затримали на території Німеччини в грудні 2024 року.