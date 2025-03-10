Трамп розраховує на швидку зустріч із Сі Цзіньпіном: коли вона може відбутися

Зустріч може відбутися вже у квітні

Президент США Дональд Трамп розраховує провести зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном наступного місяця. При цьому не виключено, що для цього він приїде до Пекіна.

Про це пише гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах обох країн. Зазначається, що Трамп хотів, щоб глава КНР відвідав його резиденцію у Мар-а-Лаго у Флориді, проте у Китаї хочуть бачити більш формальну обстановку в одній зі столиць.

Видання зазначає, що поки не ясно, наскільки далеко зайшли переговори про візит, проте обидва лідери хотіли б показати візит колеги до своєї країни як дипломатичний тріумф.

"Чиновникам Пекіна зараз складніше спілкуватися зі своїми колегами у Вашингтоні, ніж в адміністрації Байдена, оскільки Вашингтон переживає радикальні зміни", — сказало одне з джерел видання в китайських дипломатичних колах.

Варто зазначити, що 20 січня, тобто за кілька днів до інавгурації Трампа, він проводив телефонну розмову із Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося раніше, Україна та США проведуть новий раунд переговорів щодо відновлення діалогу, а також щодо можливих переговорів з Росією про завершення війни.