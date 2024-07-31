Стабильность зафиксируется? Чего ждать от курса доллара в Украине до сентября

в Украине действует режим управляемой гибкости

На валютном рынке до конца лета курс американской валюты не будет резко колебаться, но умеренное обесценение гривны, вероятно, ожидается.

Показатели могут превысить более 42 гривен, однако серьезных "взлетов" точно не предвидится. Об этом говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает 24 канал.

По его словам, в ближайшее время ситуация будет стабильной.

"Небольшие колебания будут, вероятно, будет ощущаться умеренное ослабление гривны. Курс может подняться выше 42 гривны за доллар, однако никаких резких радикальных сдвигов не будет", — пояснил он.

Курс в Украине фиксирован, поэтому любых курсовых качелей минуть не удастся.

"Курс не фиксирован, поэтому на одном уровне он оставаться не будет. Но и далеко он ходить не будет. Если ослабление гривны и будет, то очень умеренное", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине на 31 июля

По данным портала "Минфин", в среду, 31 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,35 (продажа). Наличный курс — 41,15 (покупка) и 41,30 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0291 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца августа.