Що Україна може запропонувати США на переговорах у Саудівській Аравії, - Financial Times

Ці перемовини дуже важливі для України

Переговори у Саудівській Аравії між американською та українською делегаціями відбудуться найближчими днями, Київ на них намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку й запевнити президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що глава України Володимир Зеленський зацікавлений у швидкому завершенні війни з Росією.

Що запропонує Київ

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційних осіб, проінформованих про підготовку до переговорів у Саудівській Аравії. За їхніми словами, Україна має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією, зокрема безпілотниками та ракетами великої дальності, а також зупинку бойових дій у Чорному морі. Київ сподівається, що прогрес переговорів вплине на Вашингтон й він скасує заморозку обміну розвідданими та відновить постачання зброї.

За словами одного з українських чиновників, Київ у короткостроковій перспективі віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків із США. Двоє європейських чиновників заявили, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як quid pro quo (послуга за послугу) для відновлення військової та розвідувальної допомоги.

"Українські перемовники їдуть до Саудівської Аравії в понеділок після того, як перші дні без підтримки США призвели до того, що війська країни відмовилися від російської території, яку вони захопили минулого року в Курській області", — йдеться у статті.

Видання нагадує, що Зеленський сказав лідерам ЄС у Брюсселі, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях для подальших, більш детальних угод. Вони стосуватимуться мінеральних ресурсів і гарантій безпеки.

Яким може бути наступний етап мирної угоди

Ширша угода розпочнеться з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Наступний крок — обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених російською владою, та "заходів, спрямованих на зміцнення довіри між двома сторонами".

За словами європейських чиновників, які говорили зі своїми українськими колегами напередодні переговорів, Київ наполягатиме на тому, щоб США взяли на себе певну роль в виконані будь-яких домовленостей про припинення вогню. Зокрема може йтися про використання американських супутників або розвідки сигналів для перевірки дотримання режиму припинення вогню.

Як повідомляв "Телеграф", Reuters пише, що США планують на зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії оцінити "готовність України" піти на територіальні поступки на користь Росії для закінчення війни. Це може мати вигляд ультиматуму, стверджують деякі європейські ЗМІ.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що незабаром США можуть відновити передачу Україні критично важливих розвідувальних даних. Він додав, що очікує непоганих результатів від переговорів між делегаціями США та України та зазначив, що зараз Білий дім нібито дійсно розглядає "багато нових заходів" стосовно санкцій проти Росії.