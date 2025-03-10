США ніколи не припиняли? У Трампа зробили важливу заяву про розвіддані для України

Висловились і щодо угоди про корисні копалини

Сполучені Штати Америки не припиняли поставляти Україні важливі розвіддані, потрібні для оборони. Але на зустрічі в Саудівській Аравії ця тема буде обговорюватись.

Про це заявив спецпосланник президента США Стівен Віткофф в етері телеканалу Fox News. За його словами, у мережі наразі багато маніпуляцій щодо американських розвідданих.

"Як я розумію, ми ніколи не призупиняли надання розвідданих для оборонних потреб українців", — сказав він.

Віткофф певен, що Штати не відключали розвідку для "чогось оборонного, чого потребують українці". Водночас обговорення цього питання винесено на порядок денний зустрічі американської та української делегацій.

Ба більше в адміністрації Трампа бачать позитивні зміни і в напрямку угоди про рідкісноземельний корисні копалини. До того ж США очікують на "значний прогрес" у переговорах з Україною в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, президент Трамп казав, що Штати незабаром можуть відновити передачу Україні критично важливих розвідувальних даних. Обмін розвідданими припинили разом із наданням військової допомоги, але на відміну від постачань зброї, передачу розвідданих можуть відновити.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку позицію займе Україна на переговорах зі США.