Що казав про Україну Марк Карні, який стане новим прем'єром Канади

Він є відомим економістом

Марк Карні, економіст, колишній керівник Банку Канади та Банку Англії, стане новим прем'єр-міністром Канади — він отримав від членів правлячої Ліберальної партії. Він підтримує Україну в нашій боротьбі проти російської агресії.

"Телеграф" розповідає, як наступник Джастіна Трюдо ставиться до України та що про нього відомо. Карні отримав 85,9% голосів виборців.

Що Карні казав про Україну

На треті роковини початку повномасштабної війни Росії проти України Карні зробив публікацію у Х, в який написав, що "протягом трьох років народ України боровся з надзвичайною мужністю проти жорстокого та невиправданого вторгнення Росії". Він додав, що тільки Україна має визначати, що найкраще для її довгострокової безпеки. Карні наголосив, що Канада підтримує Україну та завершив пост словами "Слава Україні".

1 березня, у розпал передвиборчих перегонів, він опублікував ще один пост щодо України. Карні наголосив, що як прем’єр-міністр, забезпечить, щоб Канада й надалі залишалася непохитною підтримкою України у боротьбі з російською агресією.

"США, ЄС і Канада рішуче підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Я надзвичайно пишаюся військовою та гуманітарною підтримкою, яку надала Канада, зокрема тим, що канадці прийняли понад 300 000 українців у нашій країні", — йдеться у публікації.

Під час виборчої кампанії Карні висловив рішучу підтримку прагненням України приєднатися до НАТО. На пресконференції, що відбулася у Ванкувері, він підтвердив свою підтримку членства України в НАТО.

Що відомо про нового главу Канади

народився 16 березня 1965 року в містечку Форт-Сміт

здобув ступінь бакалавра економіки в Гарвардському університеті

здобув ступінь магістра та доктора філософії в Оксфордському університеті

працював у інвестиційній компанії Goldman Sachs, де займався інвестиційним банкінгом

Марк Карні також відомий своєю роботою на посаді голови Банку Канади (2008-2013) та голови Банку Англії (2013-2020). Він став першим іноземцем, призначеним на цю посаду за понад 300-річну історію цієї установи. Після завершення роботи у Банку Англії Карні став спеціальним посланцем ООН з кліматичних питань та фінансів.

Він також обіймає посаду віцеголови Brookfield Asset Management, де очолює ініціативи з питань екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG) та впливових інвестицій. Марк Карні також є автором книги "Values: Building a Better World for All" (2021), у якій він розглядає, як економічну цінність можна узгодити з людськими цінностями.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп хоче змінити кордон між США і Канадою. Він заявив, що не визнає чинний договір про демаркацію кордону між двома країнами.