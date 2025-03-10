У Північному морі після зіткнення спалахнули два судна: що з екіпажем (фото, відео)

Танкер плив під прапором США

Неподалік узбережжя Східного Йоркширу (Велика Британія) сталася аварія за участю двох суден: танкера та контейнеровоза. Обидва в результаті зіткнення спалахнули.

Про це повідомляє видання "BBC". За даними ЗМІ, танкер Stena Immaculate врізався в контейнеровоз Solong, що знаходився на якорі. За попередніми даними, після зіткнення судно загорілося й почалася велика пожежа.

Виявилося, що команда нафтового судна була змушена евакуюватися екстрено, використовуючи рятувальні шлюпки. На борту перебувало близько 20 людей. Стан постраждалих наразі невідомий.

На кадрах з місця події видно полум’я та дим, які виходять із нафтового танкера.

Узбережжя Східного Йоркширу на мапі

За інформацією видання "The Guardian", тривогу оголосили о 09:48.

Наслідки зіткнення

Наслідки зіткнення

Наслідки зіткнення

"Було викликано рятувальний вертоліт берегової охорони з Хамберсайда, а також рятувальні шлюпки з Скегнесса, Брідлінгтона, Мейплторпа і Кліторпа, літак Королівської берегової охорони і прилеглі судна з протипожежним обладнанням", — зазначив представник берегової охорони Великої Британії.

Що відомо про судна?

Згідно з інформацією Marine Traffic, судно Stena Immaculate — це американський танкер, який перевозить нафту та хімікати. Його довжина становить 183 метри, а вага — близько 50 000 тонн. Танкер вийшов із порту в Греції та направлявся до британського міста Халл.

Solong — це контейнеровоз під португальським прапором. Він був збудований у 2005 році й може перевозити 9 500 тонн вантажу, а його довжина складає 140,6 метра. Судно прямувало до Роттердама.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Середземному морі невідомі підірвали 3 танкери російського "тіньового флоту".