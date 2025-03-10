Проливні дощі, штормовий вітер і морози. Яким регіонам не пощастить з погодою в середині березня

Майже літнє тепло поступово відступатиме

З самого початку березня у всіх регіонах України спостерігається аномально тепла погода, яка за своїм температурним режимом більше відповідає першій половині квітня. Відхилення середньодобових температур від кліматичної норми досягають +7…+13 °С, а максимальні денні показники подекуди перевищують +20…+22 °С. Але на тлі небувалого тепла опадів практично немає, через що виникають перші пожежі в екосистемах. Тому нагадуємо про необхідність дотримання правил поводження з вогнем, заборону випалення сухої трави на дачах, у парках та іншій місцевості.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, під час другої декади березня погода в Україні стане більш нестійкою. Атмосферний тиск поступово знизиться, почнуться дощі, місцями з грозами та поривчастим вітром. Попри більш вологі умови, температура залишається досить високою, хоча у західних та північних областях розпочнеться поступове похолодання, яке перейде на більшу частину території України.

З 11 по 14 березня прогнозується активне перенесення повітряних мас із південного заходу Європи, наслідком чого стануть дощі, переважно на Правобережжі України. 14 березня у зв'язку з проходженням південного циклону по всій країні очікується посилення вітру до 17 – 22 м/с. Температура повітря у зазначені дати буде аномально високою. Вночі вона становитиме +5…+12 °С, вдень +14…+21 °С, у південній половині та Криму (за винятком морських узбереж) місцями +22…+23 °С.

На карті показано сумарну кількість опадів, що прогнозуються в Європі з 11 по 20 березня. На території України найбільша їхня кількість у другій декаді очікується у західній частині країни – місцями 45 – 100 мм, а найменше дощів пройде на півдні та в центрі України – всього 5 – 20 мм.

З 15 березня очікується відчутна зміна погоди у багатьох регіонах країни. Почне холодати, спершу у північних та західних областях України. Нічна температура опуститься до -2…+4 °С, днем ​​коливатиметься в діапазоні +5…+12 °С. У центральних та південних областях аномально тепла погода триватиме до 17 березня, а потім знизиться на 5 – 7 °С. Таким чином, з 16 березня температурне тло поступово увійде до кліматичної норми. Дощі протягом 17 – 20 березня очікуються лише місцями у західних, північних та південних регіонах, у Карпатах пройде мокрий сніг. Вітер переважатиме західного та північно-західного напрямку, 5 – 12 м/с, окремими днями поривчастий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після літньої спеки Україну накриють холод та заморозки.