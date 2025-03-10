Трупи воювати не вміють. Чому російський "генерал-м’ясник" обламав зуби об Покровськ

Мордвічев спалив бронетехніку в попередніх штурмах

Українські військові навчилися глушити системи наведення російських коригованих авіабомб (КАБ), через що ворогу доводиться скидати до 16 КАБів на одну ціль. А ще наші сили успішно збивають російські дрони-розвідники, позбавляючи ворога "очей" на полі бою. Після цього міф про "непереможність" командувача угрупованням військ РФ "Центр", генерал-полковника Андрія Мордвічева почав розвіюватися.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" ексречник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу Владислав Селезньов, російський генерал міг наступати, доки завалював КАБами наші оборонні рубежі, після чого кидав в атаку велику кількість живої сили.

Більше читайте у публікації: "Драпатий проти російського "генерала-мʼясника": чому росіяни забуксували під Покровськом".

— Так було під Авдіївкою, де загинули десятки тисяч російських військових і найманців ПВК "Вагнер". Те саме відбувалося в будь-якому іншому місці, де воював Мордвічев. Він відомий як "генерал-м'ясник", який воює кількістю, буквально трупами своїх солдатів, — каже військовий експерт.

Однак об Покровськ "генерал-м'ясник" обламав зуби: йому бракує ресурсів, а можливості завалювати трупами — вже не ті, тож і його успіхи значно зменшилися.

— Якщо подивитися на ситуацію в районі Покровська, то видно, що Мордвічеву вже не вистачає й бронетехніки. Оскільки він спалив її в попередніх штурмах, то зараз змушений використовувати техніку вибірково. Наприклад, використовує "броню" для прориву до траси між Дніпром і Покровськом. Втім, вона швидко знищується українською артилерією та операторами FPV-дронів, — ділиться ексречник Генерального штабу ЗСУ.

Отже, успіхи російського генерала базуються не на вишуканій стратегії чи лідерських якостях.

— Кількість солдатів є скінченною. І коли вони закінчаться, у розпорядженні Мордвічева залишаться лише трупи. А трупи воювати не вміють, — підкреслює Селезньов.

Раніше "Телеграф" писав, що для росіян Покровськ перетворився на валізу без ручки.