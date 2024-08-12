Спекулянти розгойдуватимуть курс? Чого очікувати від долара на цьому тижні

Експерт навів чинник, які впливають на ціну валюти в Україні

Новий тиждень не принесе значних коливань по готівковому курсу долара. За прогнозом експерта тенденція, яка була у період 9-11 серпня, протримається і цими днями.

Середні показники продажу американської валюти не будуть вищими за 41,8 гривні та нижчими за 41,2 гривні. Про це каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

"Минулий тиждень був складним для світових фінансових ринків, де після "чорного понеділка" 5 серпня спостерігалось значне падіння акцій найвідоміших і найвагоміших світових компаній, але криза, схоже, минула, спад припинився і почався зворотній процес", — говорить економіст.

Забловський пояснює, що цього майже не відчув український ринок, однак євро трохи піднявся в ціні. Крім того, на наш ринок впливають більше внутрішні чинники, зокрема новини з фронту.

"На фоні нейтрально-позитивного новинного фону змін не очікується. Чиїхось спроб спекулятивно розгойдати курс, як це було в липні, також не вбачається", — резюмував економіст.

Курс долара в Україні станом на 12 серпня

За даними порталу "Мінфін", 12 серпня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,28 (купівля) та 41,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,119 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара в Україні до 42 гривень у серпні.