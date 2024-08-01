Валютний ринок під наглядом НБУ: чи виросте курс долара в серпні до 42 гривень

Можливий дефолт також не вплине на ситуацію

За курсом долара слідкує Національний банк України. Тому в серпні не варто очікувати на суттєве здорожчання або здешевшання валюти.

Долар навряд чи виросте в ціні до 42 гривень у цьому місяці. Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає Факти.

"У нас немає валютного ринку. Що таке валютний ринок? Це купа продавців, купа покупців. У нас зараз купа покупців і один продавець. За яку ціну продавець захоче продати, так і буде. Він одночасно регулятор, він же Національний банк України. Несподіванки не може бути ніякої", — пояснює він.

Водночас Пендзин зазначає, що ймовірний дефолт також не вплинув на курс американської валюти

"Ніяк. Абсолютно. Ми отримуємо на сьогодні макроекономічне фінансування не з комерційного ринку, а Україна як суверен. Жодним чином це не вплинуло б на наше утримання коштів", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 1 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 1 серпня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,37 (продаж). Готівковий курс — 41,30 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0063 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара в Україні може знову підвищитись понад 42 гривні.