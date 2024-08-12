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Спекулянты будут раскачивать курс? Чего ожидать от доллара на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Эксперт привел фактор, влияющий на цену валюты в Украине

Новая неделя не принесет значительных колебаний по наличному курсу доллара. По прогнозу эксперта тенденция, которая была в период 9-11 августа, продержится и в эти дни.

Средние показатели продажи американской валюты не будут выше 41,8 гривны и ниже 41,2 гривны. Об этом говорит глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

"Прошедшая неделя была сложной для мировых финансовых рынков, где после "черного понедельника" 5 августа наблюдалось значительное падение акций самых известных и весомых мировых компаний, но кризис, похоже, прошел, спад прекратился и начался обратный процесс ", — говорит экономист.

Забловский объясняет, что этого почти не ощутил украинский рынок, однако евро немного поднялся в цене. Кроме того, на наш рынок влияют больше внутренние факторы, в частности новости с фронта.

"На фоне нейтрально-положительного новостного фона изменений не ожидается. Чьих-то попыток спекулятивно раскачать курс, как это было в июле, тоже не усматривается", — резюмировал экономист.

Курс доллара по Украине по состоянию на 12 августа

По данным портала Минфин, 12 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,90 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,28 (покупка) и 41,38 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,119 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара в Украине до 42 гривен в августе.

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