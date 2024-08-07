Замість продуктових наборів: жителі якої громади отримають 6000 гривень

Для кожної категорії населення є окрема форма реєстрації на виплату

Соціально-вразливі мешканці Краматорської громади можуть отримати замість гуманітарної допомогу грошову виплату. Її сума складає 6000 гривень або 10 800 гривень.

Реєстрація на цю допомогу триватиме з 30 липня по 12 серпня. Про це повідомили у виданні Pro100Media і додали, що для отримання виплати треба мати IBAN, через який у банках міста викликало великі черги.

Згідно з даними, жителі громади з-поміж соціально-вразливих категорій населення, можуть протягом 4 місяців отримати 6000 гривень, тобто щомісячно по 1500 гривень. Водночас жителі, що мають статус ВПО з інших громад та перебувають на обліку в Краматорську, мають право на 10 800 гривень.

Для кожної категорії населення є окремі форми для реєстрації на допомогу. Зокрема:

Жителі громади (категорія родини з дітьми) — Реєстраційна форма;

Жителі громади (соціально-вразливі категорії) — Реєстраційна форма;

Внутрішньо переміщені особи (з інших громад) — Реєстраційна форма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для ВПО з одного міста та області нарахують грошову допомогу до 10 800 гривень.