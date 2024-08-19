Жителям и ВПЛ одного прифронтового города насчитают помощь: когда будет проводиться регистрация
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Заявку нужно подать заранее
Харьковчане, вернувшиеся в город после вынужденной эвакуации и проживающие в нем ВПЛ могут получить денежную помощь в почти 11 тысяч гривен.
Регистрацию на денежную помощь осуществляет благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке УВБК ООН, говорится в Telegram-канале организации, как передает То4ka.fun. Выплата будет производиться в течение 3 месяцев.
Кому из лиц могут начислить средства
Помощь в 10 800 гривен будет предоставляться ВПЛ, который переехал в течение последних 6 месяцев и соответствует одному из следующих критериев:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д. (при наличии подтверждающих документов).
Выплата в 10 800 гривен будет предоставляться для лиц, вернувшихся в Украину после вынужденного перемещения за границу через военные действия и отвечающих одному из критериев:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д. (при наличии подтверждающих документов).
Также она будет осуществляться для людей, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область через военные действия и принадлежат к одному критерию:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.п. (при наличии подтверждающих документов).
Следует учесть, что семья не должна получать средства от других международных организаций.
Если не уверены, имеете ли вы право на средства, можно это проверить с помощью опросника.
Как оформить выплату
Лицам нужно заполнить заявку по ссылке, чтобы они получили номер в регистрационный центр. В то же время за очередью нужно следить по ссылке.
Регистрация будет проходить в Харькове по адресу: ул. Сепова, 4Б (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жителям какой области будут выплачивать до 21 тысячи гривен.