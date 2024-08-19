Жителям и ВПЛ одного прифронтового города насчитают помощь: когда будет проводиться регистрация

Заявку нужно подать заранее

Харьковчане, вернувшиеся в город после вынужденной эвакуации и проживающие в нем ВПЛ могут получить денежную помощь в почти 11 тысяч гривен.

Регистрацию на денежную помощь осуществляет благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке УВБК ООН, говорится в Telegram-канале организации, как передает То4ka.fun. Выплата будет производиться в течение 3 месяцев.

Кому из лиц могут начислить средства

Помощь в 10 800 гривен будет предоставляться ВПЛ, который переехал в течение последних 6 месяцев и соответствует одному из следующих критериев:

семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д. (при наличии подтверждающих документов).

Выплата в 10 800 гривен будет предоставляться для лиц, вернувшихся в Украину после вынужденного перемещения за границу через военные действия и отвечающих одному из критериев:

семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.д. (при наличии подтверждающих документов).

Также она будет осуществляться для людей, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область через военные действия и принадлежат к одному критерию:

семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одной или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями и т.п. (при наличии подтверждающих документов).

Следует учесть, что семья не должна получать средства от других международных организаций.

Если не уверены, имеете ли вы право на средства, можно это проверить с помощью опросника.

Как оформить выплату

Лицам нужно заполнить заявку по ссылке, чтобы они получили номер в регистрационный центр. В то же время за очередью нужно следить по ссылке.

Регистрация будет проходить в Харькове по адресу: ул. Сепова, 4Б (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жителям какой области будут выплачивать до 21 тысячи гривен.