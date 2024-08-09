Підготовка до зими: де українцям виплатять до 21 тис грн грошової допомоги

Крім виплати, громада може забезпечити мобільними газовими котельнями

Населення України, що живе у прифронтових областях, отримає разову грошову допомогу на зимовий період. Сума виплати складає 21 тисяча гривень.

Нарахування відбуватиметься у рамках реалізації програми УВКБ ООН. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Про це рішення йшлось під час чергової наради з гуманітарного реагування на Харківщині. Було обговорено стан підготовки до реалізації програми УВКБ ООН із надання деяким категоріям населення разової грошової допомоги на зимовий період.

Згідно зі проєктом, разова виплата в розмірі 21 тисяча гривень передбачена на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств.

Її також отримають сім'ї, які проживають в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або кордону з РФ.

Крім цього Харківській ОВА доручили дізнатись потреби населення у Дворічанській, Куп’янській і Вовчанській територіальних громадах області. Також було розглянути процес передачі територіальним громадам Харківщини 15 мобільних газових котелень різної потужності для забезпечення стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що допомогу в розмірі від 400 до 1000 гривень виплатиться для майже 292 тисяч українців.