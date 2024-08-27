Курс може відреагувати: чи дорожчатиме долар в останні дні серпня

Банкірка дала прогноз

До кінця літа залишилось лічені дні й українці готуються до нового навчального року. Попит на долар може вирости, тому і ціна на нього також не триматиметься на одному рівні.

Як каже Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, протягом 27 серпня-1 вересня прогнозується зростання коридору коливань курсу на міжбанку, але це майже не відобразиться на готівковому ринку. В кінці серпня починається період виплати зарплат, тому є ймовірність здорожчання американської валюти.

"Слід відзначити, що у період завершення канікул українці потребують більше гривневої ліквідності для підготовки дітей до навчання. Тому цього разу вплив "зарплатного" чинника, на мій погляд, буде обмеженим", — каже вона.

Тому, згідно зі прогнозом експертки, упродовж цього періоду готівковий курс долара перебуватиме в коридорі 41,30-41,70 гривень.

Курс долара в Україні станом на 27 серпня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 27 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3591 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки знеціниться гривня у вересні і як на це реагуватиме курс долара.