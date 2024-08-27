Курс может отреагировать: будет ли дорожать доллар в последние дни августа

Банкир дала прогноз

До конца лета осталось считанные дни и украинцы готовятся к новому учебному году. Спрос на доллар может вырасти, потому и цена на него также не будет держаться на одном уровне.

Как говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал, в течение 27 августа-1 сентября прогнозируется рост коридора колебаний курса на межбанке, но это почти не отразится на наличном рынке. В конце августа начинается период выплаты зарплат, поэтому есть вероятность удорожания американской валюты.

"Следует отметить, что в период завершения каникул украинцы нуждаются в большей гривневой ликвидности для подготовки детей к обучению. Поэтому на этот раз влияние "зарплатного" фактора, на мой взгляд, будет ограничено", — говорит она.

Поэтому, согласно прогнозу эксперта, за этот период наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,30-41,70 гривен.

Курс доллара в Украине на 27 августа

По данным портала Минфин, во вторник, 27 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3591 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько обесценится гривна в сентябре и как на это будет реагировать курс доллара.