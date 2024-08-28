Як можна отримати до 2600 доларів на бізнес: кому виплатять та за яких умов
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Громадяни мають надати повну інформацію про бізнес
Внутрішньо переміщені особи та ті, що постраждали від війни у Дніпропетровській та Донецькій областях, можуть отримати грошову допомогу на розвиток мікропідприємства.
Другу фазу Програми підтримки економічної стійкості України (ERP) розпочинає Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps спільно з нашим партнером ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей", як йдеться на сайті організації. Середня сума виплати складає 2600 доларів США.
Хто може взяти участь у програмі та як
ВПО, що проживають у Дніпропетровській та Донецькій областях (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності) та планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності.
Заявникам потрібно відповідати таким критеріям:
- чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;
- відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;
- життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;
- спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;
- розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;
- досвід ведення бізнесу;
- наявність соціальної або фінансової вразливості.
На сайті організації наголошують на тому, що оцінка заяви також проводитиметься, аналізуючи ризики для бізнесу, що визначені Mercy Corps.
Аби взяти участь у програмі, окрім відповідності критеріїв, заявники мають обов'язково зареєструватись на головній сторінці.
Якщо будуть додаткові запитання, то можна зателефонувати до партнерів ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей" — +380 (97) 460 10 48.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для ВПО в Україні у 2025 році будуть змінені виплати.