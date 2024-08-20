Коли переселенцям нараховують виплату і до кого звертатись у разі затримки

Є гаряча лінія Мінреінтеграції

Внутрішньо переміщеним особам в Україні передбачена виплата 2 або 3 тисяч гривень. Коли мають нараховуватись кошти та що робити українцю, якщо допомоги немає більш як 30 днів.

Частина ВПО отримує гроші щомісяця після 15 числа, а інші — після 28 числа. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тому, якщо виплати не надійшли до першого терміну, то їх варто очікувати в кінці місяця.

"Видатки на соціальну сферу є пріоритетними для уряду і другими за значимістю після видатків на оборону країни, на неї кошти спрямовуються першочергово. Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно", — йдеться у повідомленні.

Як діяти у ситуації, коли переселенець чекає на виплату понад місяць

У разі такої ситуації, віцепрем’єрка Ірина Верещук каже, що особі треба звернутись до органів соцзахисту, ЦНАПу чи до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

"Якщо ВПО не отримують вчасно виплати, звертайтесь до нас, до мене. В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції, яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів", — наголошує Верещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителям та ВПО одного прифронтового міста нададуть грошову допомогу.