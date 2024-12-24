Який вигляд має житлова багатоповерхівка в Кривому Розі після удару РФ (перші фото)

Вже відомо про 6 постраждалих

Напередодні Різдва, 24 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Як повідомляє влада міста, внаслідок атаки пошкоджено чотириповерховий житловий будинок у одному з районів міста.

Фото наслідків атаки опублікував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Наразі відомо про 6 постраждалих.

"Росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі. Напередодні Різдва, коли родини готувалися до Святвечора. Країна-терорист вкотре показала свої справжні цінності: атаки на мирні міста! Наразі відомо про 5 поранених.

В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили", — написав Лубинець.

Як повідомляє місцева влада, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до шести осіб. Жінки 69 та 72 років та 78-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

На місці працюють усі екстрені служби міста. Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про минулу ракетну атаку на Кривий Ріг 20 грудня. Тоді було пошкоджено двоповерховий будинок, та, на щастя, обійшлось без жертв.