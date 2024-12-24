Долар по 48 — не межа? Аналітик дав прогноз курсу долара на кінець 2025 року

Просідання сальдо зовнішньої торгівлі впливає на курсвалюти в Україні

Через зниження на світових ринках вартості сировини, яка становить ключові статті українського експорту, — залізної руди, феросплавів, зернових і соняшникової олії — 2025 року сальдо зовнішньої торгівлі України погіршиться, що призведе до подальшого знецінення гривні. І середній курс долара у 45 гривень — не буде остаточним.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, на скільки може здешевшати українська валюта.

Аналітик нагадав, що з початком широкомасштабної війни з РФ і втратою чималих територій 2022 року відбулося серйозне падіння економіки. Але вже 2023 року вона адаптувалася і показала зростання. Також можна казати, що зростання буде і 2024-го.

— Потрошку економіка адаптується до нових реалій і повертає певні позиції. Та великий негативний вплив на показники економіки України справляв той факт, що світові ціни на провідні статті експорту України скоротились. Фізичні обсяги експорту в цьому році зросли на 37% — це дуже суттєве зростання. А от в грошах ми отримали [плюс] 13%. Оце суттєво зростання фізичних обсягів і значно менше зростання вартісних якраз і є демонстрацією того, що ми були заручниками нижчих цін, — каже експерт.

Він висловив прогноз, що 2025 року ціни на сільськогосподарську продукцію мають трохи зрости. Нас цікавлять три позиції — соняшникова олія, у виробництві якої ми є світовим лідером (25% ринку) навіть попри повномасштабну війну. Окрім того, на світовому ринку зернових ми — суттєвий гравець у кукурудзі, а також пшениці, тому просідання цін на них мало для України негативну роль. Трохи менше по Україні вдарило зниження ціни залізної руди, яка є четвертою позицією нашого експорту.

— 2022-го і 2023-го року ми про залізну руду практично нічого не казали, бо не вивозили її через відсутність можливості експорту Чорним морем. Але з появою альтернативного "коридору", коли Росія вийшла з чорноморської зернової ініціативи, з грудня 2023-го Україна почала постачати Чорним морем не лише продукти харчування, а й метали та залізну руду, — каже економіст.

Він навів цікаву цифру: якщо в першій половині 2023 року Україна до Китаю взагалі не експортувала залізну руду, то в першій половині 2024-го поставила залізної руди на 600 млн доларів.

— З точки зору глобальної торгівлі це дрібничка, але для України 600 млн доларів — це вагомий прихід грошей в країну. Головне, щоб ці гроші дійсно доходили до країни. Бо одна річ, коли є експортна угода, а інша — щоб гроші "зайшли", тому що Нацбанк України неодноразово казав, що неповернення своєчасно валюти від експортних операцій становить 7-8 млрд доларів.

І коли ми кажемо: звідкіля у нас такий "рекорд" (цього року у нас, на жаль, буде абсолютний негативний рекорд по сальдо зовнішньої торгівлі — десь 25 млрд доларів, можливо навіть більше), це значною мірою через те що, несвоєчасно повертаються гроші. Відповідно маємо такий розрив плюс просідання цін по експорту нашої провідної продукції, — наголошує Іван Ус.

Він додав: якщо ціна сировини 2025 року підвищиться, а обсяги експорту України збережуться — нам буде легше приборкати інфляцію і утримати курс долара.

— У бюджет 2025 року закладено середній курс — 45 грн/дол. "Середній" означає: якщо ми починаємо 2025-й з курсу, грубо кажучи, 41 гривня, то завершувати його треба десь 48 грн/дол. Безумовно, це не найкраща історія, і негативне сальдо зовнішньої торгівлі впливає на те, що такий сценарій буде. Але якщо негативне сальдо буде покращуватися, тоді держава може не реалізовувати запрогнозований курс, а зробить його кращим, — припустив головний консультант НІСД.

Однак він зауважив, що український досвід свідчить: прогнози якщо відрізняються, то насамперед у більш негативний бік.

— Я не виключаю, що можуть бути непогані цифри — 42-43 грн/дол., але от чи [курс] дійде до 45-ти а то й 48-ми — тут поки не впевнений, — підсумував економіст.

Нагадаємо, глава правління "Глобус банку" Сергій Мамедов припустив, що в першому кварталі 2025 року долар до гривні може становити 42-42,8.