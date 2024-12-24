У Парижі спалахнула Ейфелева вежа: понад тисячу людей евакуювали, що відомо (фото)

Пожежа почалася в шахті ліфта між першим та другим поверхами

У вівторок, 24 грудня, на Ейфелевій вежі в Парижі сталася пожежа. Понад тисячу людей було евакуйовано.

Про це пише Bild. Зазначається, що невдовзі на місце події прибили рятувальні служби та розпочали боротьбу з вогнем.

Наразі пам’яткою французької столиці закрито. Вважається, що пожежа почалася у шахті ліфта між першим та другим поверхами вежі.

Фото: Bild

При цьому очевидці кажуть, що рятувальна служба виставила оточення після того, що сталося. Проте пожежники не можуть дістатися до вогню.

Журналіст видання Boulevard Voltaire повідомив:

"Близько 1200 людей було евакуйовано. За наявними даними, пожежники встановили, що причиною займання стало перегрівання кабелю".

Наразі пожежа вже загашена. За попередньою інформацією, причиною займання могло стати перегрівання пристрою поруч із кабелем одного з ліфтів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Туреччині стався потужний вибух на заводі, на якому виробляють вибухівку. Внаслідок пригоди загинули, попередньо, 12 людей і ще п’ятеро отримали поранення.