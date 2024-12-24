Поліцейські та рятувальники тепер мають знати англійську: озвучено перелік посад
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Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування військового стану в Україні
В Україні співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) тепер мають знати англійську мову. Проте це торкнеться не всіх.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що Кабінет Міністрів затвердив перелік посад, які будуть зобов’язані знати англійську мову.
Нардеп також надрукував відповідний документ. Згідно з ним, володіти знаннями іноземної мови буде обов’язковим для таких посадових осіб:
- центрального органу управління поліції;
- міжрегіонального територіального органу поліції;
- територіальний орган поліції;
- установ та закладів поліції;
- Державного бюро розслідувань (ДБР);
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);
- апарату ДСНС;
- територіальних органів та підрозділів ДСНС.
Водночас, відповідну інформацію було опубліковано також у Telegram-каналі постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення чи скасування військового стану в Україні", — написав Мельничук.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку поточного року Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні. через 2-4 роки після війни.