Поліцейські та рятувальники тепер мають знати англійську: озвучено перелік посад

Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування військового стану в Україні

В Україні співробітники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) тепер мають знати англійську мову. Проте це торкнеться не всіх.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зазначив, що Кабінет Міністрів затвердив перелік посад, які будуть зобов’язані знати англійську мову.

Нардеп також надрукував відповідний документ. Згідно з ним, володіти знаннями іноземної мови буде обов’язковим для таких посадових осіб:

центрального органу управління поліції;

міжрегіонального територіального органу поліції;

територіальний орган поліції;

установ та закладів поліції;

Державного бюро розслідувань (ДБР);

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);

апарату ДСНС;

територіальних органів та підрозділів ДСНС.

Водночас, відповідну інформацію було опубліковано також у Telegram-каналі постійного представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Перелік набирає чинності через 4 роки з дня припинення чи скасування військового стану в Україні", — написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку поточного року Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні. через 2-4 роки після війни.