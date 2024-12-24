Чому Міноборони просить відкласти розгляд законопроєкту про демобілізацію — ЗМІ

У Генштабі пояснюють, що якщо ухвалити закон про демобілізацію, із ЗСУ можуть одночасно піти 108 тисяч осіб, у тому числі 14 тисяч офіцерів

Міністерство оборони просить Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжити строк підготовки законопроєкту про демобілізацію військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на профільний комітет у ВР, а також лист міністра оборони Рустема Умерова, який має у своєму розпорядженні видання

У листі наголошується, що оборонне відомство напрацювало проєкт закону про вдосконалення механізмів ротації, визначення порядку та умов звільнення зі служби для деяких категорій військових під час воєнного стану, пише УП.

Законопроєкт передбачає встановлення нових норм щодо звільнення зі служби та ротації військовослужбовців, які довго виконують завдання на фронті.

Повідомляється, що документ було направлено на погодження до Генерального штабу Збройних сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Однак Генштаб ЗСУ не підтримав проєкт закону, заявивши, що його розгляд у парламенті можливий лише за умови наявності на військовому обліку в ТЦК та СП достатньої кількості військово-навченого ресурсу, а також залучення українців на службу до ЗСУ у задовільних обсягах.

"За інформацією, наданою Генеральним штабом, у разі реалізації проєкту цього закону орієнтовна чисельність військовослужбовців, які матимуть право на звільнення, становитиме 108 тисяч осіб (з них 14 тисяч офіцерів), що у разі їхнього одночасного звільнення призведе до істотного зниження укомплектованості особовим складом бойових підрозділів", – цитує УП лист Умерова.

Водночас у листі йдеться, що у відомстві пропрацювали два альтернативні варіанти відповідного законопроєкту. Так, пропонується забезпечити військовим, які під час воєнного стану безперервно служили протягом 36 місяців та протягом цього періоду брали участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх виконання, не менше 18 місяців:

направлення на реабілітацію до двох місяців, а після неї – надання додаткової одноразової відпустки строком на 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення;

надання додаткової одноразової відпустки строком на 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Крім того, цими альтернативними варіантами пропонується зобов’язати командирів проводити ротації військовослужбовців, які протягом 90 діб брали участь у бойових діях.

"Вказані альтернативні законопроєкти вимагають детального обговорення та ухвалення відповідного рішення на рівні керівництва держави. Враховуючи викладене, просимо відстрочити строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-IX (йдеться про напрацювання законопроєкту про умови демобілізації – ред.), до 18 березня 2025 року", – написав Міністр оборони.

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан і йде мобілізація, а демобілізація чи ротація військових є неможливою. Тому деякі з них ідуть у самоволку, тобто самовільне залишення частини (СЗЧ). Юристка Людмила Кормош розповіла, чим СЗЧ відрізняється від дезертирства.