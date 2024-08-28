Как можно получить до 2600 долларов на бизнес: кому выплатят и при каких условиях

Граждане должны предоставить полную информацию о бизнесе

Внутри перемещенные лица и те, кто пострадал от войны в Днепропетровской и Донецкой областях могут получить денежную помощь на развитие микропредприятия.

Вторую фазу программы поддержки экономической устойчивости Украины (ERP) начинает Международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с нашим партнером ОО "Центр Занятости Свободных Людей", как говорится на сайте организации. Средняя сумма выплаты составляет 2600 долларов.

Кто может принять участие в программе и как

ВПЛ, проживающие в Днепропетровской и Донецкой областях (за исключением районов, где проходят активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения предпринимательской деятельности) и планируют повысить свой доход с помощью предпринимательской деятельности.

Заявителям следует отвечать следующим критериям:

четкая аргументация необходимости получения финансовой помощи;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи;

способность участника программы реализовать предложенную бизнес-идею;

понимание рынка сбыта и клиентского потока;

опыт ведения бизнеса;

наличие социальной или финансовой уязвимости.

На сайте организации отмечают, что оценка заявления также будет проводиться, анализируя риски для бизнеса, определенные Mercy Corps.

Чтобы принять участие в программе, кроме соответствия критериям, заявители должны обязательно зарегистрироваться на главной странице.

Если будут дополнительные вопросы, то можно позвонить партнерам ОО "Центр Занятости Свободных Людей" — +380 (97) 460 10 48.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для ВПЛ в Украине в 2025 году будут изменены выплаты.