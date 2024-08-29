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Военные могут получить 5 тыс грн на оплату коммуналки: где производится выплата

Автор
Марина Бондаренко
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Военная техника
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

За год выплата выросла

Некоторые военнослужащие должны получать ежегодную помощь на коммунальные услуги. Такая возможность есть у жителей и ВПЛ, зарегистрированных в населенных пунктах Ивано-Франковской общины.

Размер такой выплаты составляет 5 тысяч гривен. Об этом сообщили в центре предоставления административных услуг Ивано-Франковска.

Кто может получить помощь и какие нужные документы

Получить помощь могут лица, участвующие в боевых действиях, не имеющие статуса УБД и не пользующихся льготами по оплате коммуналки.

Такая выплата производится один раз в год.

Список документов для выплаты:

  • копия паспорта военного;
  • копия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
  • справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины (подают лица, участвующие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины (с 24 февраля 2022 г.);
  • реквизиты счета лица, принимающего непосредственное участие в боевых действиях. Средства нужно тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Заявление вместе с этим перечнем документов следует подавать в ЦНАП Ивано-Франковской общины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты и пособия предусмотрены для военных и их семей в Ивано-Франковской общине.

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#Ивано-Франковск #Выплаты #Оплата коммуналки #Выплаты военным