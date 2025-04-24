Трампа вже аж сіпає: президент США скаржиться оточенню, що не може припинити війну в Україні

Трамп мав розмову зі своїми помічниками, під час якої скаржився на Україну

Президент США Дональд Трамп скаржиться своєму оточенню, що переговори щодо завершення війни в Україні виявилися значно складнішими, аніж він сподівався, роздаючи свої обіцянки. При цьому Трамп звинувачує у затягуванні переговорів не Росію, яка продовжує бойові дії та терор проти мирного населення, а Україну, яка відмовляється визнавати окуповані території російськими.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських чиновників. Так, за словами співрозмовників видання, Трамп мав розмову зі своїми помічниками, під час якої скаржився на Україну та на президента Володимира Зеленського.

Гнів Трампа викликало те, що Зеленський відкинув пропозицію США, яка передбачала визнання Криму російським та відмову від вступу України в НАТО. Таку пропозицію Київ розцінив, як вимогу капітулювати перед російським режимом.

Загалом, зазначає газета, є розуміння того, що сторони максимально далекі одна від одної у більшості ключових питань щодо припинення війни в Україні. Це контрастує з обіцянками Трампа, які він щедро роздавав під час передвиборчої компанії – зокрема, він запевняв, що завершить війну в Україні та укладе мирну угоду між Києвом та Москвою за 24 години.

Нагадаємо, що Сполучені Штати готові визнати тимчасово окупований Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Відповідну умову США планували висунути Україні та європейським партнерам на переговорах у Лондоні.

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна не визнає. Тому не стало чимось дивним те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, було скасовано через відмову України віддати свої території.

Після цього у Білому домі влаштували традиційну істерику та виступили зі звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Зокрема, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт дозволила собі заявити, що на думку Трампа, Зеленський "рухається у неправильному напрямку" в питанні досягнення миру. Сам Трамп, виступаючи на брифінгу 23 квітня, заявив, що позиція Зеленського щодо Криму нібито шкодить мирному процесу та може призвести до ще трьох років війни в Україні. При цьому Трамп знову повторив свою улюблену маячню про "карти".