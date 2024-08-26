Доплати за участь у бойових діях та знищення ворожої техніки: чи зміняться умови з 1 вересня

Це передбачено постановою

Щомісяця українські військові отримують виплати та винагороди до основних нарахувань грошового забезпечення. Чи зміняться правила перерахування доплат за виконання бойових завдань та знищення ворожої техніки з 1 вересня.

Як йдеться у постанові Кабміну "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану", а також в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби", умови для виплати від 30 до 100 тисяч гривень за виконання спеціальних завдань та від 10 до 500 тисяч гривень за знищення техніки з наступного місяця залишаться без змін.

Хто з військових отримає додаткові виплати від 30 до 100 тисяч гривень

100 тисяч гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень), а також військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій;

— військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень), а також військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій; 50 тисяч гривень — військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня;

— військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня; 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій;

— військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій; 70 тисяч гривень — додаткова доплата за перебування на передовій протягом місяця.

Доплати за знищення техніки ворога

танк — 200-370 тисяч гривень;

САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч гривень;

БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30-100 тисяч гривень;

інші броне або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч гривень;

ЗРК — 200-370 тисяч гривень;

радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч гривень;

засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч гривень;

засіб РЕБ — 30-150 тисяч гривень;

БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч гривень;

БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч гривень;

крилату та балістичну ракету — 100 тисяч гривень;

військовий літак — 500 тисяч гривень;

військовий гвинтокрил — 300 тисяч гривень;

комплекс дальнього візуального спостереження — 30 тисяч гривень;

військовий корабель — 300-500 тисяч гривень;

засоби РЕР — 30-100 тисяч гривень.

Остання доплата має ділиться між всіма особами, які брали участь у захопленні та знищенні техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові мають право на тринадцяту зарплату.