Одна категорія пенсіонерів може залишитись без виплат: як цього уникнути

Це необхідно виконати обов'язково

Літні особи, що наразі проживають за кордоном, ризикують залишитись без нарахувань, якщо не пройдуть ідентифікацію.

Згідно з новим законопроєктом "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", передає "На Пенсії", пенсіонери, що мешкають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію. Якщо в зазначений термін цього не зробити, то виплати припиняються.

Пенсія надалі буде здійснюватись на поточні рахунки українських банків, якщо літні особи пройдуть щорічну ідентифікацію до 31 грудня 2024 року.

Де можна пройти ідентифікацію

Пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб:

пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Які документи для цього потрібно мати:

посвідчення особи;

пенсійне посвідчення;

платіжна карта, куди надходить пенсія (за умови, що ідентифікація відбувається у АТ "Ощадбанк").

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні почне діяти нова пенсійна система та які зміни вона принесе.