Одна категория пенсионеров может остаться без выплат: как этого избежать

Это необходимо выполнить обязательно

Пожилые лица, проживающие за границей, рискуют остаться без начислений, если не пройдут идентификацию.

Согласно новому законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", передает "На Пенсии", проживающие за границей пенсионеры должны проходить физическую идентификацию. Если в указанный срок этого не произвести, то выплаты прекращаются.

Пенсия будет осуществляться на текущие счета украинских банков, если пожилые лица пройдут ежегодную идентификацию до 31 декабря 2024 року

Где можно пройти идентификацию

Пенсионер может выбрать любой удобный способ:

пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за границей.

Какие документы для этого нужно иметь:

удостоверение личности;

пенсионное удостоверение;

платежная карта, на которую поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда в Украине начнет действовать новая пенсионная система и какие изменения она принесет.