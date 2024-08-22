Майже 1 тис грн надбавки до пенсії: за яких обставин вона виплатиться

Є лише одна категорія українців, що мають право на 40% доплати

В Україні пенсіонери можуть збільшити свої виплати не лише за допомогою індексації, а й надбавок. Одна з таких здійснюватиметься літнім особам, яким потрібна стороння допомога.

Її розмір складається як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це йдеться в статті 2-1 постанови "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд".

Станом на 1 січня 2024 року сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складає 2361 гривні.

Згідно з даними, 944 гривні нарахують одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком медкомісії потребують постійного стороннього догляду й одержують пенсію відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Заявнику потрібно звернутись до ПФУ зі паспортом, ідентифікаційним кодом та висновком від ЛКК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у пенсіонера є можливість самостійно збільшити свою виплату на 54%.