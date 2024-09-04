Деякі українці можуть повторно отримати грошову допомогу: скільки триватиме реєстрація

Є три категорії осіб, які мають право на виплату

Українці продовжують отримувати грошові виплати від різних організацій. Одна з таких скоро відкриє новий етап реєстрації на багатоцільову грошову допомогу, яка триватиме з 9 до 18 вересня.

Як повідомляє Норвезька рада у справах біженців (NRC) на своєму сайті, представники організації будуть розглядати заявки протягом 3-4 тижнів. У разі позитивного рішення особи отримають повідомлення з індивідуальним ідентифікаційним кодом.

Хто з українців може отримати виплату

Грошова допомога здійсниться для осіб, які що проживають у зоні бойових дій, тих, хто постраждав від нещодавніх подій, і внутрішньо переміщеним особам, які були змушені покинути свої домівки. Пріоритет буде надаватись українцям, які перебувають у найскладніших життєвих обставинах.

"Якщо ви раніше отримували грошову допомогу від NRC, ви все одно можете подати заявку на додаткову допомогу", — пояснюють на сайті.

Представники організації також зауважують, що домогосподарство також має знаходитись на території України.

Як українцям подати заяву

Особам, які претендують на цю виплату, потрібно:

заповнити форму, яка активується 9 вересня;

увімкнути GPS пристрої для перевірки розташування;

заповнити поля, де потрібні персональні дані.

Комісія розглядуватиме заяви протягом 1 місяця. Якщо рішення комісії позитивне, то заявнику прийде повідомлення із персональним ідентифікаційним кодом, який дозволить перевірити його статус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким категоріям українців передбачено грошову допомогу у 21 тисячу гривень на опалювальний сезон.