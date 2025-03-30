США були в гніві та люті: які операції України серйозно розлютили американців - NYT

Деякими діями Україна викликала справжній гнів у Пентагоні

Американське видання The New York Times описало співпрацю між Україною та США в українських військових операціях проти Росії. Зокрема, у матеріалі розповідається про стратегічне таємне партнерство за участі України та США, початок операції у Курській області, а також неочікувану реакцію американських партнерів на те, що ЗСУ потопили крейсер "Москва".

Українські військові без узгодження зі США здійснили наступ у Курську область, використовуючи американську техніку. У серпні 2024 року Збройні сили України перетнули кордон із Росією та увійшли в Курську область. Це, за словами видання, було несподіванкою для США, які не давали дозволу на використання своєї зброї для ударів по території Росії. Українські військові діяли самостійно, порушивши узгоджені правила операційної зони.

Як відреагували США?

У Вашингтоні таке рішення, як пишуть журналісти, викликало шок. Високопосадовці Пентагону назвали це "шантажем", адже Україна фактично змусила США підтримати її дії, щоб не залишати своїх солдатів у пастці. Попри порушення домовленостей, Штати продовжили постачати військову підтримку, зокрема розвіддані та артилерію.

Україна пішла на такий крок, бо командування вважало, що подібна операція принесе стратегічну перевагу. За словами генерала Сирського, українській армії потрібна була перемога. Крім того, захоплення російської території могло стати інструментом для майбутніх переговорів, адже її можна було б використати для обміну.

За даними видання, наступ у Курську став ще одним підтвердженням того, що Україна готова діяти самостійно, навіть всупереч бажанню союзників. Операція викликала напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном, але водночас показала, що українські військові здатні діяти рішуче.

Затоплення крейсера Москва

NYT пише, що коли ЗСУ потопили крейсер "Москва", США були в гніві. Американські військові на своїх радарах побачили, що флагман Чорноморського флоту Росії пішов на дно.

Видання пише, що американці тоді здивовано сказали: "О, це Москва!" Українці відповіли так: "Ой, Боже мій. Дуже дякую. До побачення".

США тоді здивувались, що Україна має такі ракети, які можуть долетіти до крейсера і потопити його. Втім, це також показало, що українсько-американські відносини неузгоджені. Байден не планував дозволяти Україні атакувати "такий могутній символ російської могутності", проте схоже на те, що його насправді ніхто і не питав.

Раніше "Телеграф" також писав, що у США знайшли для Трампа ідеальний план припинення війни в Україні. В чому він полягає.