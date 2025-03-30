Російський топ-чиновник помер під час хокейного матчу: гнав росіян на війну (відео)

66-річний держслужбовець відповідав за мобілізацію в Архангельській області

В Архангельську (РФ) помер заступник керівника обласної адміністрації Володимир Ананьєв. 66-річний чиновник упав під час хокейного матчу.

В адміністрації Архангельської області підтвердили факт загибелі урядовця. Про це повідомляє 29.ru.

Ананьєв грав за хокейну команду уряду Архангельської області. 29 березня у місцевому Палаці спорту Володимир впав на лід за кілька хвилин після початку гри проти команди "Т-54". По кадрах видно, що урядовець упав сам без втручання інших учасників гри. Повідомляється, що очевидці викликали швидку, а Ананьєва забрали на ношах.

Ананьєв обіймав посаду заступника керівника адміністрації Архангельської області та директора департаменту вдосконалення державного управління. Саме він у 2022 році був відповідальним секретарем призовної комісії у цьому регіоні та проводив брифінги у прямих етерах на тему мобілізації.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін після початку повномасштабного вторгнення в Україну відмовився публічно грати у хокей. Проте він активно стежить за цим видом спорту і навіть обговорював хокейний матч між росіянами та американцями із президентом США Дональдом Трампом.