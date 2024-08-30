Сім'ї з однієї громади можуть отримати грошову допомогу: хто саме і які умови

Є певний список документів

Сім'ї військових з дітьми, які проживають в Лисичанській територіальній громаді, можуть отримати грошову допомогу. Треба відповідати певним умовам.

Сума виплати складає 2500. Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

Хто може отримати грошову допомогу

Фінансова допомога надається родинам з дітьми від 6 до 18 років, зокрема:

сім’ям ветеранів (учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни) російсько-української війни;

членам сімей загиблих (померлих, які зникли безвісти);

сім’ям ветеранів з-поміж ВПО, які на 24 лютого 2022 року були зареєстровані за адресою фактичного місця проживання в населених пунктах Лисичанської громади, якщо нині діти продовжують навчання у закладах загальної середньої освіти Лисичанського товариства.

Для того, аби отримати цю виплати, особам потрібно звернутися до 1 листопада 2024 зі заявою та необхідними документами до Лисичанської МВА.

Аби отримати додаткову інформацію, можна зателефонувати: +380505124264; +380507781308; +380997670666.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким батькам держава виплатить майже 16 тис грн на оздоровлення дитини.