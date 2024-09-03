На опалювальний сезон: жителям яких областей передбачено допомогу в понад 20 тис грн

Список населених пунктів корегується облдержадміністраціями

В Україні населенню, що живе у прифронтових областях, нарахують грошову допомогу на опалювальний сезон. Вона передбачена на весь холодний період 2024-2025 років.

Ці кошти можна буде витратити на придбання твердого побутового палива, зокрема деревини та вугілля. Рішення про виплату грошової допомоги було ухвалено під час засідання Кабміну 30 серпня, як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто має право на грошову допомогу

Виплату в розмірі 21 тисяча гривень на опалювальний сезон можуть отримати жителі, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з РФ та на території бойових дій, а саме:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Миколаївської;

Чернігівської областей.

"Перелік територіальних громад (населених пунктів), жителі яких можуть отримати грошову допомогу на опалення згідно з вищенаведеними вимогами, визначається відповідними облдержадміністраціями (військовими адміністраціями)", — сказав Мельничук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'ї однієї громади можуть отримати грошову допомогу.