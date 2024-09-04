Некоторые украинцы могут повторно получить денежную помощь: сколько будет продолжаться регистрация

Есть три категории лиц, имеющих право на выплату

Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из них скоро откроет новый этап регистрации на многоцелевую денежную помощь, которая продлится с 9 по 18 сентября.

Как сообщает Норвежский совет по делам беженцев (NRC) на своем сайте, представители организации будут рассматривать заявки в течение 3-4 недель. В случае положительного решения лица получат уведомление с индивидуальным идентификационным кодом.

Кто из украинцев может получить выплату

Денежная помощь осуществится для лиц, проживающих в зоне боевых действий, пострадавших от недавних событий и внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома. Приоритет будет предоставляться украинцам, которые находятся в самых сложных жизненных обстоятельствах.

"Если вы раньше получали денежную помощь от NRC, вы все равно можете подать заявку на дополнительную помощь", — объясняют на сайте.

Представители организации также отмечают, что домохозяйство должно находиться на территории Украины.

Как украинцам подать заявление

Лицам, претендующим на эту выплату, необходимо:

заполнить форму, которая активируется 9 сентября;

включить GPS устройства для проверки местоположения;

заполнить поля, где нужны персональные данные.

Комиссия будет рассматривать заявления в течение 1 месяца. Если решение комиссии положительное, заявителю придет сообщение с персональным идентификационным кодом, который позволит проверить его статус.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым категориям украинцев предусмотрена денежная помощь в 21 тысячу гривен на отопительный сезон.