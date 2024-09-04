Некоторые украинцы могут повторно получить денежную помощь: сколько будет продолжаться регистрация
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Есть три категории лиц, имеющих право на выплату
Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из них скоро откроет новый этап регистрации на многоцелевую денежную помощь, которая продлится с 9 по 18 сентября.
Как сообщает Норвежский совет по делам беженцев (NRC) на своем сайте, представители организации будут рассматривать заявки в течение 3-4 недель. В случае положительного решения лица получат уведомление с индивидуальным идентификационным кодом.
Кто из украинцев может получить выплату
Денежная помощь осуществится для лиц, проживающих в зоне боевых действий, пострадавших от недавних событий и внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома. Приоритет будет предоставляться украинцам, которые находятся в самых сложных жизненных обстоятельствах.
"Если вы раньше получали денежную помощь от NRC, вы все равно можете подать заявку на дополнительную помощь", — объясняют на сайте.
Представители организации также отмечают, что домохозяйство должно находиться на территории Украины.
Как украинцам подать заявление
Лицам, претендующим на эту выплату, необходимо:
- заполнить форму, которая активируется 9 сентября;
- включить GPS устройства для проверки местоположения;
- заполнить поля, где нужны персональные данные.
Комиссия будет рассматривать заявления в течение 1 месяца. Если решение комиссии положительное, заявителю придет сообщение с персональным идентификационным кодом, который позволит проверить его статус.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым категориям украинцев предусмотрена денежная помощь в 21 тысячу гривен на отопительный сезон.