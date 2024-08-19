Скільки треба мати стажу, аби вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років: відповідь ПФУ

Ці вимоги лише для оформлення пенсії за віком

Для виходу на пенсію в Україні особі треба досягти певного пенсійного віку, це 60,63 чи 65 років, та одночасно мати норму страхового стажу — 31,21 та 15 років відповідно.

Заяву на призначення пенсії можно оформити онлайн або звернутись до будь-якого центру ПФУ. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду, посилаючись на закон ""Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з даними, українці можуть вийти на відпочинок, якщо їм виповнилось:

60 років і їх страховий стаж складає не менше 31 року;

63 років за умови, що мають не менше 21 року страхового стажу;

65 років зі страховим стаж не менше 15 років і не більше 21 року.

Водночас кожного року кількість страхового стажу буде рости, тому у 2028 році він становитиме:

35 років для тих, хто планує вийти на відпочинок в 60 років;

від 25 до 35 років стажу для тих, кому виповниться 63 роки;

від 15 до 25 років стажу для україців, які досягли 65-річного віку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонер може збільшити свою виплату в половину.