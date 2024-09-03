Автоматична грошова допомога до пенсії: хто з українців отримуватиме її до кінця року

Її вже отримали понад 470 тисяч громадян

В Україні пенсіонери, які мають маленькі виплати, автоматично отримуватимуть доплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Літнім особам треба також відповідати певним критеріям.

Як повідомила заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, ця виплата передбачена для найбільш уразливих українців. Наразі літні особи вже отримали доплати на загальну суму у 2 мільярди гривень.

Тож, для нарахування допомоги пенсіонеру не потрібно звертатись до Пенсійного фонду України. Сума виплати складає різницю між фактичною пенсією та 3250 гривень.

Водночас українцям потрібно відповідати наступним критеріям:

Проживають у зоні бойових дій;

Пенсія не перевищує 3 250 гривень;

Вони не отримують додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для ВПО після 1 березня 2023 року.

Реалізацію цієї програми було продовжено до кінця грудня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів у вересні поточного року нарахують доплату до щомісячної їх виплати.