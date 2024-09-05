Если страховой стаж меньше 15 лет: как получить социальную помощь вместо пенсии

Сумма может расти

Украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно достичь определенного возраста и отработать установленную норму стажа. Как быть тем, кто уже достиг 65 лет, но страховой стаж меньше минимального показателя.

Как говорится на правительственном портале, таким лицам будет выплачиваться помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На портале напоминают, чтобы выйти на отдых в 60 лет, человек должен наработать от 31 года стажа, в 63 года нужно от 21 до 31 года стажа, а вот в 65 лет — от 15 до 21 года стажа.

"Украинцы, имеющие страховой стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет, если позволяет совокупный доход семьи. Вместо традиционной пенсии эти люди получают социальную помощь", — объясняют в Кабмине.

Где лицам оформить социальную помощь

Заявители могут обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания или в ЦПАУ.

К заявлению необходимо добавить следующие документы:

паспорт, трудовую книжку и документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

право на доходы и имущественное состояние (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

Образец заявления можно скачать здесь.

Какой размер выплаты

Согласно данным, сумма денежной помощи составляет 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и с учетом доплаты не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума.

Потому в 2024 году размер начисления составляет 2361 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров рассчитывает на автоматическую денежную помощь к своим выплатам.