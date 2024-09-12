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Нацбанк контролюватиме курс долара: чого очікувати після переговорів із МВФ

Автор
Марина Бондаренко
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Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Голова Нацбанку дав пояснення

Національний банк України слідкуватиме за курсом долара на ринку та намагатиметься рухатись у напрямку гнучкості показників. Сильного здорожчання або здешевшання валюти очікувати не варто.

Обмінний курс матиме роль поглинача шоків з боку населення та допомагатиме економіці адаптуватись до будь-яких змін. Про це завив голова НБУ Андрій Пишний на сторінці у Facebook.

Він пояснює, що політика Нацбанку разом із режимом керованої гнучкості в подальшому вплине на показники й надмірних коливань не буде. Крім того, він надалі запобігатиме втраті контролю над інфляцією та курсом.

"Також рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування", — резюмував голова Нацбанку.

Курс долара в Україні станом на 12 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 12 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,47 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1855 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прогнозується в Україні курс долара по 50 гривень.

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