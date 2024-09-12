Нацбанк будет контролировать курс доллара: чего ожидать после переговоров с МВФ

Глава Нацбанка дал объяснение

Национальный банк Украины будет следить за курсом доллара на рынке и постарается двигаться в направлении гибкости показателей. Сильного удорожания или удешевления валюты ожидать не стоит.

Обменный курс будет играть роль поглотителя шоков со стороны населения и помогать экономике адаптироваться к любым изменениям. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на странице в Facebook.

Он объясняет, что политика Нацбанка вместе с режимом управляемой гибкости в дальнейшем повлияет на показатели и излишних колебаний не будет. Кроме того, он будет предотвращать потерю контроля над инфляцией и курсом.

"Также двигаемся в направлении валютной либерализацииа в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию", — резюмировал Пышный

Курс доллара в Украине на 12 сентября

По данным портала "Минфин", в четверг, 12 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,47 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1855 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, прогнозируется ли в Украине курс доллара по 50 гривен.