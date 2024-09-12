Можна купувати на варення: в Україні дешевшає груша

В Україні є найдоступніша продукція

На українському ринку дешевшає груша. Основною причиною такої тенденції є збільшення пропозиції товару.

Наразі фрукт можна купити великим оптом по 15-30 гривень, що в середньому на 25% дешевше, ніж тижнем раніше. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Ціни на нього почали знижуватись з середини серпня, адже на ринку поступово росла пропозиція товару.

"В поточному сезоні завдяки більш м’яким погодним умовам у зимово-весняний період в Україні помітно зросла середня врожайність у сегменті груш. Як результат, істотне збільшення виробництва негативно позначилося на ціновій ситуації на ринку. Як виняток тут можна виділити Вінницьку область України, де навесні поточного року виробники втратили від 30% і більше від майбутнього врожаю фруктів через заморозки та град. Але загалом це мало позначилося на загальному стані ринку в цьому сегменті", — пояснюють вони.

Водночас якщо порівнювати ціни на грушу в Україні та інших країнах, то у нас найдоступніші товари. Аналітики пояснюють це зростанням інтересу з боку садівників до вирощування фрукта.

Відпускні ціни на грушу в Україні наразі в середньому на 32% нижчі, аніж торік, як зазначають у проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що яблуко в Україні дешевшає з кінця літа.