Врожай соняшнику може бути меншим: чи дорожчає олія

На полі температура могла сягати +38…40 градусів

В Україні фіксується поступове здорожчання соняшникової олії. Деякі аграрії прогнозують, що в цьому році врожай соняшника в певних регіонах скоротиться до 2 т/га.

Причиною росту цін стала спека, як тривала майже весь липень. Про це розповів власник ФГ "Еліт" Григорій Тулба для AgroPortal.ua.

За його словами, ця рослина має витримувати сонячні удари краще за інших і має довге коріння, яке може проникати глибоко у ґрунт для пошуку вологи. Але в цьому сезоні сонце "спалило" соняшник. Аграрії на півдні очікують скорочення врожаю до 2 т/га.

Тулба зазначає, що з такою проблемою стикається багато господарств, тому вартість на соняшник буде високою, особливо з часом. Водночас можливість аграріїв утримати продаж культури з метою кращої ціни залежить від фінансів сільгоспвиробників.

"Зараз триває період закупівлі гербіцидів, протруйників і насіння. Днями очікують зростання ціни на азотні добрива мінімум на 1000 грн/т. Хотілося б закупити їх до подорожчання. Тому можливість чекати на кращу ціну є не завжди", — резюмує власник ФГ "Еліт".

Ціни на олію в магазинах

Згідно зі даними "Мінфіну", наразі олія "Олейна" рафінована коштує в середньому 60,15 гривні (850 мл). Місяцем раніше її ціна була нижча на 1,74 гривні, тобто 58,41 гривні.

Водночас олію "Щедрий Дар" рафіновану у вересні в середньому можна придбати за 61,03 гривні. У серпні вартість складала 60,08 гривні, тобто була менше на 0,95 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний осінній фрукт дешевшає в Україні з кінця літа.