Вирували пожежі, є поранені. Як Київ пережив чергову російську атаку (фото)

Є постраждалі

Атака на Київ, яка сталася у ніч на 10 квітня, спричинила пошкодження людського майна. Внаслідок ворожого нальоту постраждали Дарницький та Голосіївський райони столиці.

У Дарницькому районі внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження приватних будинків та автомобілів. У ДСНС показали фото наслідків удару.

Одна з господарчих споруд виявилася повністю знищеною. Дві жінки звернулися до медиків: в однієї діагностували гостру реакцію на стрес, інша отримала множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали медичну допомогу безпосередньо на місці події, госпіталізація не знадобилася.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника виникло займання на території складських приміщень. За словами мера Києва Віталія Кличка: "У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце".

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив: "Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі… У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники".

Усі пожежі, що виникли внаслідок атаки, вже ліквідовано. До гасіння та усунення наслідків було залучено понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Миколаїв був під атакою безпілотників цієї ночі. У місті виникли пожежі.