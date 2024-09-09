Салатний овоч сягнув максимальної ціни за 7 років: чи прогнозується здорожчання надалі

На ринку та в магазинах ціни значно відрізняються

В Україні продовжують дорожчати помідори. Експерт назвала причини, які спричинили позитивну тенденцію і розповіла, чого чекати від цін надалі.

Місцями окремий сорт "помідор салатник" на ринку коштує наразі 45 гривень, хоча торік ціна була на рівні 25 гривень за кіло. Про це повідомила "Телеграфу" керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів Тетяна Попович.

За її словами, є такі фактори, які вплинули на здорожчання помідорів:

зменшення врожаю через аномальні погодні умови в липні;

загальне скорочення пропозиції, що пов'язано із завершенням сезону відкритого ґрунту;

підвищений попит на тепличні томати.

Попович прогнозує, що в найближчі тижні помідор може рости в ціні надалі, хоча вже зараз його вартість побила семирічний рекорд.

Ціни на помідор в українських магазинах

Помідори червоні 1 кг можна придбати в середньому за 63,86 гривні, хоча місяцем раніше ціна була нижчою на 4,17, тобто 59,69 гривні. Про це інформує Мінфін.

Водночас помідори рожеві в середньому коштують 72,40 гривні за кіло. У серпні їх ціна складала 53,99 гривні, тобто нижча на 18,41 гривні.

А середня вартість на помідори сливка 1 кілограм наразі зафіксувалась близько 57,95 гривні. Минулого місяця вони були дешевше на 4,09 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з овочів борщового набору побив 10-річний рекорд ціни. Прогнозом про подальші ціни поділилась Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів.